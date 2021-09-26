Побічні ефекти вакцинації та чому хворіють щеплені? Факти тижня, 26.09

Наразі є запекла дискусія в Україні: чи треба вакцинуватися, якщо перехворів? І чому заражаються щеплені люди?

Особливі пристрасті спалахнули після загибелі 19 річного юнака під Києвом, якому того дня зробили щеплення. Наш Андрій Борис розбирався в усіх деталях з фахівцями.