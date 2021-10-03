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Video: Подвійне вбивство у Білорусі. Хто насправді поцілив у КДБшника? Факти тижня.03.10

Шокуюча історія сталася в Білорусі, коли мінський айтішник начебто розстріляв співробітників КДБ, які увірвалися до нього в квартиру. Ця історія – за задумом білоруської пропаганди – мала б показати звірячий оскал опозиції. Але коли експерти почали розбирати відео, посипалися запитання. А чи все так було насправді? Як нам показували? Артем Куля розібрав по кадрах історію про білоруського стрільця.

Подвійне вбивство у Білорусі. Хто насправді поцілив у КДБшника? Факти тижня.03.10
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Шокуюча історія сталася в Білорусі, коли мінський айтішник начебто розстріляв співробітників КДБ, які увірвалися до нього в квартиру. Ця історія – за задумом білоруської пропаганди – мала б показати звірячий оскал опозиції. Але коли експерти почали розбирати відео, посипалися запитання. А чи все так було насправді? Як нам показували?

Артем Куля розібрав по кадрах історію про білоруського стрільця.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Подвійне вбивство у Білорусі. Хто насправді поцілив у КДБшника? Факти тижня.03.10 / 03.10.2021 19:45
03.10.2021 19:45

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