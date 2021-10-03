Video: Подвійне вбивство у Білорусі. Хто насправді поцілив у КДБшника? Факти тижня.03.10

Шокуюча історія сталася в Білорусі, коли мінський айтішник начебто розстріляв співробітників КДБ, які увірвалися до нього в квартиру. Ця історія – за задумом білоруської пропаганди – мала б показати звірячий оскал опозиції. Але коли експерти почали розбирати відео, посипалися запитання. А чи все так було насправді? Як нам показували? Артем Куля розібрав по кадрах історію про білоруського стрільця.