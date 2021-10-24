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Video: Поганий урожай кави. Чи буде дефіцит та скільки коштуватиме улюблений ранковий напій? Факти тижня, 24.10

Ціна кавового зерна на світових ринках підскочила на 55%. І за цим стоїть змова колумбійських фермерів, які вирішили притримати свій продукт. У Бразилії урожай померз, кави на ринку не вистачає і ціна росте. Як це позначиться на наших кав'ярнях? Скільки буде коштувати філіжанка кави. Валерія Черненко усе розкаже.  

Поганий урожай кави. Чи буде дефіцит та скільки коштуватиме улюблений ранковий напій? Факти тижня, 24.10
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Ціна кавового зерна на світових ринках підскочила на 55%. І за цим стоїть змова колумбійських фермерів, які вирішили притримати свій продукт.

У Бразилії урожай померз, кави на ринку не вистачає і ціна росте. Як це позначиться на наших кав’ярнях? Скільки буде коштувати філіжанка кави. Валерія Черненко усе розкаже.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Поганий урожай кави. Чи буде дефіцит та скільки коштуватиме улюблений ранковий напій? Факти тижня, 24.10 / 24.10.2021 20:30
24.10.2021 20:30

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