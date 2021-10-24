Поганий урожай кави. Чи буде дефіцит та скільки коштуватиме улюблений ранковий напій? Факти тижня, 24.10

Ціна кавового зерна на світових ринках підскочила на 55%. І за цим стоїть змова колумбійських фермерів, які вирішили притримати свій продукт.

У Бразилії урожай померз, кави на ринку не вистачає і ціна росте. Як це позначиться на наших кав’ярнях? Скільки буде коштувати філіжанка кави. Валерія Черненко усе розкаже.