Поховаємо – дорого! Скільки насправді заробляють поховальні контори? Факти тижня, 12.09

Скандал на Львівщині. Там виявили нелегальне кладовище. Цікаво, що поруч знаходиться цілком легальний комунальний цвинтар. Але ховати там не можна. Офіційно – він значиться як непрацюючий. Нове кладовище приватне. Його керівник розповів, у городи поліз від безвиході. Мовляв, люди помирають, а ховати немає де. Тому, мовляв, свій бізнес не згортатиме.

4 тис. грн за могилу. Плюс 500 грн броня за ще одне місце поруч.

Як і на чому нагріваються поховальні контори? Розбирався Сергій Костеж.