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Video: Поховаємо – дорого! Скільки насправді заробляють поховальні контори? Факти тижня, 12.09

Скандал на Львівщині. Там виявили нелегальне кладовище. Цікаво, що поруч знаходиться цілком легальний комунальний цвинтар. Але ховати там не можна. Офіційно – він значиться як непрацюючий. Нове кладовище приватне. Його керівник розповів, у городи поліз від безвиході. Мовляв, люди помирають, а ховати немає де. Тому, мовляв, свій бізнес не згортатиме. 4 тис. грн за могилу. Плюс 500 грн броня за ще одне місце поруч. Як і на чому нагріваються поховальні контори? Розбирався Сергій Костеж.

Поховаємо – дорого! Скільки насправді заробляють поховальні контори? Факти тижня, 12.09
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Скандал на Львівщині. Там виявили нелегальне кладовище. Цікаво, що поруч знаходиться цілком легальний комунальний цвинтар. Але ховати там не можна. Офіційно – він значиться як непрацюючий. Нове кладовище приватне. Його керівник розповів, у городи поліз від безвиході. Мовляв, люди помирають, а ховати немає де. Тому, мовляв, свій бізнес не згортатиме.

4 тис. грн за могилу. Плюс 500 грн броня за ще одне місце поруч.

Як і на чому нагріваються поховальні контори? Розбирався Сергій Костеж.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Поховаємо – дорого! Скільки насправді заробляють поховальні контори? Факти тижня, 12.09 / 12.09.2021 21:31
12.09.2021 21:31

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