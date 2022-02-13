Video: Пом’якшення карантинних обмежень. Чи зможе Омікрон покласти край пандемії? Факти тижня, 13.02

40 тисяч підтверджених хворих на добу! Омікрон по повній штормить Україну. П’ять областей знову у червоній зоні. Чи стане четверта хвиля пандемії лебединою піснею коронавірусу? Артем Куля повернувся з коронавірусного фронту.