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Video: Пом’якшення карантинних обмежень. Чи зможе Омікрон покласти край пандемії? Факти тижня, 13.02

40 тисяч підтверджених хворих на добу! Омікрон по повній штормить Україну. П’ять областей знову у червоній зоні. Чи стане четверта хвиля пандемії лебединою піснею коронавірусу? Артем Куля повернувся з коронавірусного фронту.

Пом’якшення карантинних обмежень. Чи зможе Омікрон покласти край пандемії? Факти тижня, 13.02
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40 тисяч підтверджених хворих на добу! Омікрон по повній штормить Україну. П’ять областей знову у червоній зоні.

Чи стане четверта хвиля пандемії лебединою піснею коронавірусу? Артем Куля повернувся з коронавірусного фронту.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Пом’якшення карантинних обмежень. Чи зможе Омікрон покласти край пандемії? Факти тижня, 13.02 / 13.02.2022 19:30
13.02.2022 19:30

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