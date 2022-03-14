seach
ICTV - Разом краще

Video: Порятунок від війни. Як українських біженців зустрічають по той бік кордону? Факти тижня, 14.03

Через вторгнення Росії уже 2 млн українців стали внутрішніми переселенцями, ще 2,5 млн громадян стали біженцями та виїхали за межі нашої держави. Найбільше тих, хто рятується від війни їдуть у Польщу. Сусідня держава вже прихистила майже 1 млн українців. Як українських біженців зустрічають по той бік кордону - дивіться онлайн у сюжеті Лесі Подинської.

Порятунок від війни. Як українських біженців зустрічають по той бік кордону? Факти тижня, 14.03
0

Через вторгнення Росії уже 2 млн українців стали внутрішніми переселенцями, ще 2,5 млн громадян стали біженцями та виїхали за межі нашої держави.

Найбільше тих, хто рятується від війни їдуть у Польщу. Сусідня держава вже прихистила майже 1 млн українців.

Як українських біженців зустрічають по той бік кордону – дивіться онлайн у сюжеті Лесі Подинської.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Порятунок від війни. Як українських біженців зустрічають по той бік кордону? Факти тижня, 14.03 / 14.03.2022 18:55
14.03.2022 18:55

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь