Порятунок від війни. Як українських біженців зустрічають по той бік кордону? Факти тижня, 14.03

Через вторгнення Росії уже 2 млн українців стали внутрішніми переселенцями, ще 2,5 млн громадян стали біженцями та виїхали за межі нашої держави.

Найбільше тих, хто рятується від війни їдуть у Польщу. Сусідня держава вже прихистила майже 1 млн українців.

Як українських біженців зустрічають по той бік кордону – дивіться онлайн у сюжеті Лесі Подинської.