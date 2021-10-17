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Video: Повністю цифрова держава. Досвід Естонії. Факти тижня, 17.10

Переваги електронного голосування вже давно оцінили в іншій радянській республіці. Естонія у 2007 році стала першою країною у світі, яка запровадила голосування через інтернет. Зараз Естонія одна з найрозвинутіших цифрових держав у світі. Як їм це вдалося? І на чому тепер заощаджують свої гроші та час естонці? Наш Артем Куля ніби побував у майбутньому.  

Повністю цифрова держава. Досвід Естонії. Факти тижня, 17.10
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Переваги електронного голосування вже давно оцінили в іншій радянській республіці. Естонія у 2007 році стала першою країною у світі, яка запровадила голосування через інтернет.

Зараз Естонія одна з найрозвинутіших цифрових держав у світі. Як їм це вдалося? І на чому тепер заощаджують свої гроші та час естонці? Наш Артем Куля ніби побував у майбутньому.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Повністю цифрова держава. Досвід Естонії. Факти тижня, 17.10 / 17.10.2021 22:06
17.10.2021 22:06

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