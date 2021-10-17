Повністю цифрова держава. Досвід Естонії. Факти тижня, 17.10

Переваги електронного голосування вже давно оцінили в іншій радянській республіці. Естонія у 2007 році стала першою країною у світі, яка запровадила голосування через інтернет.

Зараз Естонія одна з найрозвинутіших цифрових держав у світі. Як їм це вдалося? І на чому тепер заощаджують свої гроші та час естонці? Наш Артем Куля ніби побував у майбутньому.