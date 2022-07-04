Професія – герой! Хто проводив уроки у бомбосховищах і вивозив сміття під обстрілами? Факти тижня, 03.07

Минулого тижня відбувся найбільший обмін полоненими від початку масштабного вторгнення. Україна повернула з російського полону 144 своїх захисники. Серед них і бійці ЗСУ, і Нацгвардії, і прикордонники. А також 43 захисники Азовсталі, військовослужбовці полку Азов. Для України кожен захисник Азовсталі — великий герой. Втім, видатні вчинки нині робляться не лише на передовій. У кожному містечку звичайні мешканці, пересічні українці вражають своєю мужністю. Про героїв Чернігова, які пережили окупацію, розкаже Сергій Костеж.

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