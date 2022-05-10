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Video: Прощавай, “рускій мір”! Чим українцям не догодив Пушкін і Булгаков? Факти тижня, 08.05

Російська економіка летить у прірву. Але оскільки Кремль продовжує війну проти України, Захід теж не зупиняється. Цього тижня ЄС повідомив про шостий пакет санкцій. Ось така дерусифікація по-європейськи. Ну, а в Україні, до речі, зараз теж триває своя дерусифікація. Адже чимало діячів, яким у нас встановлювали пам'ятники та називали на їхню честь вулиці, вірно служили Кремлю або були відвертими українофобами. Катерина Павловська розкаже, кого відправлять на звалище історії та чому це так важливо.

Прощавай, “рускій мір”! Чим українцям не догодив Пушкін і Булгаков? Факти тижня, 08.05
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Російська економіка летить у прірву. Але оскільки Кремль продовжує війну проти України, Захід теж не зупиняється. Цього тижня ЄС повідомив про шостий пакет санкцій. Ось така дерусифікація по-європейськи. Ну, а в Україні, до речі, зараз теж триває своя дерусифікація. Адже чимало діячів, яким у нас встановлювали пам’ятники та називали на їхню честь вулиці, вірно служили Кремлю або були відвертими українофобами. Катерина Павловська розкаже, кого відправлять на звалище історії та чому це так важливо.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Прощавай, “рускій мір”! Чим українцям не догодив Пушкін і Булгаков? Факти тижня, 08.05 / 10.05.2022 16:29
10.05.2022 16:29

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