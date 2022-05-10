Прощавай, “рускій мір”! Чим українцям не догодив Пушкін і Булгаков? Факти тижня, 08.05

Російська економіка летить у прірву. Але оскільки Кремль продовжує війну проти України, Захід теж не зупиняється. Цього тижня ЄС повідомив про шостий пакет санкцій. Ось така дерусифікація по-європейськи. Ну, а в Україні, до речі, зараз теж триває своя дерусифікація. Адже чимало діячів, яким у нас встановлювали пам’ятники та називали на їхню честь вулиці, вірно служили Кремлю або були відвертими українофобами. Катерина Павловська розкаже, кого відправлять на звалище історії та чому це так важливо.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.