Прощавай, “рускій мір”! Чим українцям не догодив Пушкін і Булгаков? Факти тижня, 08.05

Металобрухт радянського періоду. Якою зброєю насправді воюють окупанти в Україні? Факти тижня, 08.05
Парад без перемоги. Чи оголосить Путін загальну мобілізацію? Факти тижня, 08.05
Факти тижня – повний випуск – 08.05.2022
Велика депортація. Навіщо окупанти силоміць вивозять українців у Росію? Факти тижня, 01.05
Парад під час війни. Що насправді Путін покаже росіянам на День Перемоги? Факти тижня, 01.05
Військові цінники. На скільки можуть подорожчати пальне і продукти? Факти тижня, 01.05
Здоров’я Путіна. Яку хворобу приховує кремлівський диктатор? Факти тижня, 01.05
Провокації у Придністров’ї. Чи зможе російський десант висадитися на Одещині? Факти тижня, 01.05
«Факти тижня» на ICTV встановили новий рекорд
Оксана Соколова дала інтерв’ю: про харасмент, погрози та особисте життя
«Факти тижня» на ICTV відкривають новий сезон: “Курс на майбутнє”
Телеведуча та керівниця проєкту “Факти тижня. 100 хвилин” на ICTV Оксана Соколова отримала відзнаку “За заслуги перед Збройними силами України”