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Video: Протести антивакцинаторів та інші короновини. Факти тижня, 07.11

У середу під Верховну Раду прийшло кілька тисяч людей, які виступають проти щеплень і вимагають скасувати карантинні обмеження. Що вимагали антивакцинатори, блокуючи урядовий квартал у Києві? Чому правила червоної зони депутатам не писані? І диво-ліки, які можливо замінять вакцину. Усі головні новини з коронавірусних фронтів для вас зібрав Володимир Рунець.

Протести антивакцинаторів та інші короновини. Факти тижня, 07.11
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У середу під Верховну Раду прийшло кілька тисяч людей, які виступають проти щеплень і вимагають скасувати карантинні обмеження. Що вимагали антивакцинатори, блокуючи урядовий квартал у Києві? Чому правила червоної зони депутатам не писані? І диво-ліки, які можливо замінять вакцину. Усі головні новини з коронавірусних фронтів для вас зібрав Володимир Рунець.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Протести антивакцинаторів та інші короновини. Факти тижня, 07.11 / 07.11.2021 19:34
07.11.2021 19:34

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