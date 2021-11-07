Протести антивакцинаторів та інші короновини. Факти тижня, 07.11

У середу під Верховну Раду прийшло кілька тисяч людей, які виступають проти щеплень і вимагають скасувати карантинні обмеження. Що вимагали антивакцинатори, блокуючи урядовий квартал у Києві? Чому правила червоної зони депутатам не писані? І диво-ліки, які можливо замінять вакцину. Усі головні новини з коронавірусних фронтів для вас зібрав Володимир Рунець.

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