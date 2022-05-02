Провокації у Придністров’ї. Чи зможе російський десант висадитися на Одещині? Факти тижня, 01.05

У невизнаному Придністров’ї, яке повністю контролює Москва, оголосили військові збори. Що це означає та чи стане ще одна псевдореспубліка плацтармом для нападу на Україну. Усі можливі сценарії, як Росія використає Придністров’я, – дивіться онлайн у сюжеті Сергія Костежа.

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