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Video: Провокації у Придністров’ї. Чи зможе російський десант висадитися на Одещині? Факти тижня, 01.05

У невизнаному Придністров'ї, яке повністю контролює Москва, оголосили військові збори. Що це означає та чи стане ще одна псевдореспубліка плацтармом для нападу на Україну. Усі можливі сценарії, як Росія використає Придністров'я, - дивіться онлайн у сюжеті Сергія Костежа.

Провокації у Придністров’ї. Чи зможе російський десант висадитися на Одещині? Факти тижня, 01.05
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У невизнаному Придністров’ї, яке повністю контролює Москва, оголосили військові збори. Що це означає та чи стане ще одна псевдореспубліка плацтармом для нападу на Україну. Усі можливі сценарії, як Росія використає Придністров’я, – дивіться онлайн у сюжеті Сергія Костежа.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Провокації у Придністров’ї. Чи зможе російський десант висадитися на Одещині? Факти тижня, 01.05 / 02.05.2022 16:15
02.05.2022 16:15

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