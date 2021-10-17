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Video: Проїзд у транспорті за Covid-сертифікатом. Як контролюватимуть? Факти тижня, 17.10

З 21 жовтня усі пасажири та водії автобусів, що курсують між містами України, повинні мати документ про вакцинацію або негативний ПЛР-тест на коронавірус. Без цих документів вас не пустять також у потяг або літак. Як це працюватиме на практиці? Чи буде поширюватися на міський транспорт, приміром, маршрутки? Наш Сергій Костеж зараз усе розкладе по полицях.  

Проїзд у транспорті за Covid-сертифікатом. Як контролюватимуть? Факти тижня, 17.10
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З 21 жовтня усі пасажири та водії автобусів, що курсують між містами України, повинні мати документ про вакцинацію або негативний ПЛР-тест на коронавірус. Без цих документів вас не пустять також у потяг або літак.

Як це працюватиме на практиці? Чи буде поширюватися на міський транспорт, приміром, маршрутки? Наш Сергій Костеж зараз усе розкладе по полицях.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Проїзд у транспорті за Covid-сертифікатом. Як контролюватимуть? Факти тижня, 17.10 / 17.10.2021 19:20
17.10.2021 19:20

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