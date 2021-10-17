Проїзд у транспорті за Covid-сертифікатом. Як контролюватимуть? Факти тижня, 17.10

Ліквідація цианідом. Загадкова смерть Бандери і агента “Тарас”. Факти тижня, 17.10
Маски, Довгоносики, Сердючка і Квартал. Антологія українського гумору. Факти тижня, 17.10
Формула кохання. Як жінки полюють на чоловіків. Факти тижня, 17.10
Чому Медведєв нахамив Зеленському і московський вояж Нуланд. Факти тижня, 17.10
П’яна суддя, брехня депутата та інші зашквари тижня. Факти тижня, 17.10
Дефіцит вугілля в Україні. Чи загрожують нам віялові відключення? Факти тижня, 17.10
На гарячі теми. Ексклюзив з президентом Зеленським. Факти тижня, 17.10
Загартовані в бою. Як змінилася українська армія за 7 років війни. Факти тижня, 17.10
«Факти тижня» на ICTV відкривають новий сезон: “Курс на майбутнє”
Телеведуча та керівниця проєкту “Факти тижня. 100 хвилин” на ICTV Оксана Соколова отримала відзнаку “За заслуги перед Збройними силами України”
«Факти тижня» ICTV запускають авторський YouTube-канал
Оксана Соколова святкує день народження