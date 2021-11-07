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Video: Рай для велосипедів і обмеження для водіїв. Що змінилося у ПДР? Факти тижня, 07.11

Цього тижня в Україні запрацювали нові правила дорожнього руху. Стосуються вони не лише водіїв, а й велосипедистів та пішоходів. Що змінилося? І як не нарватися на штраф? Усе, що вам треба знати, розкаже Сергій Костеж.  

Рай для велосипедів і обмеження для водіїв. Що змінилося у ПДР? Факти тижня, 07.11
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Цього тижня в Україні запрацювали нові правила дорожнього руху. Стосуються вони не лише водіїв, а й велосипедистів та пішоходів. Що змінилося? І як не нарватися на штраф? Усе, що вам треба знати, розкаже Сергій Костеж.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Рай для велосипедів і обмеження для водіїв. Що змінилося у ПДР? Факти тижня, 07.11 / 07.11.2021 20:26
07.11.2021 20:26

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