Рай для велосипедів і обмеження для водіїв. Що змінилося у ПДР? Факти тижня, 07.11

Цього тижня в Україні запрацювали нові правила дорожнього руху. Стосуються вони не лише водіїв, а й велосипедистів та пішоходів. Що змінилося? І як не нарватися на штраф? Усе, що вам треба знати, розкаже Сергій Костеж.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.