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Video: Рекорди долара. Що стоїть за новим зростанням і як це відіб’ється на цінах? Факти тижня, 17.07

Тим часом впала європейська валюта по відношенню до долара. Вперше за двадцять років зелений коштує дорожче за євро. З чим це пов'язано? І як позначиться на українській гривні? Розбирався Сергій Костеж.

Рекорди долара. Що стоїть за новим зростанням і як це відіб’ється на цінах? Факти тижня, 17.07
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Тим часом впала європейська валюта по відношенню до долара. Вперше за двадцять років зелений коштує дорожче за євро. З чим це пов’язано? І як позначиться на українській гривні? Розбирався Сергій Костеж.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Рекорди долара. Що стоїть за новим зростанням і як це відіб’ється на цінах? Факти тижня, 17.07 / 18.07.2022 19:07
18.07.2022 19:07

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