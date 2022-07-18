Рекорди долара. Що стоїть за новим зростанням і як це відіб’ється на цінах? Факти тижня, 17.07

Тим часом впала європейська валюта по відношенню до долара. Вперше за двадцять років зелений коштує дорожче за євро. З чим це пов’язано? І як позначиться на українській гривні? Розбирався Сергій Костеж.

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