Річниця трагедії ДНІПРОГЕС. Навіщо Сталін вирішив підірвати греблю у Запоріжжі? Факти тижня, 19.09

У 1939 році легендарний Дніпрогес був найбільшою гідроелектростанцією у світі. Поки у 1941 році радянські війська не підірвали гігантську греблю, відступаючи перед нацистами. Точне число людей, які тоді загинули, досі залишається невідомим.

То що це було насправді: військова необхідність чи воєнний злочин? Чому греблю Дніпрогесу підірвали цілком таємно? А також хто виконав наказ Сталіна?

Відповіді на ці та інші питання – дивіться у сюжеті Тараса Шако.