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Video: Річниця трагедії ДНІПРОГЕС. Навіщо Сталін вирішив підірвати греблю у Запоріжжі? Факти тижня, 19.09

У 1939 році легендарний Дніпрогес був найбільшою гідроелектростанцією у світі. Поки у 1941 році радянські війська не підірвали гігантську греблю, відступаючи перед нацистами. Точне число людей, які тоді загинули, досі залишається невідомим. То що це було насправді: військова необхідність чи воєнний злочин? Чому греблю Дніпрогесу підірвали цілком таємно? А також хто виконав наказ Сталіна? Відповіді на ці та інші питання - дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Річниця трагедії ДНІПРОГЕС. Навіщо Сталін вирішив підірвати греблю у Запоріжжі? Факти тижня, 19.09
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У 1939 році легендарний Дніпрогес був найбільшою гідроелектростанцією у світі. Поки у 1941 році радянські війська не підірвали гігантську греблю, відступаючи перед нацистами. Точне число людей, які тоді загинули, досі залишається невідомим.

То що це було насправді: військова необхідність чи воєнний злочин? Чому греблю Дніпрогесу підірвали цілком таємно? А також хто виконав наказ Сталіна?

Відповіді на ці та інші питання – дивіться у сюжеті Тараса Шако.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Річниця трагедії ДНІПРОГЕС. Навіщо Сталін вирішив підірвати греблю у Запоріжжі? Факти тижня, 19.09 / 19.09.2021 20:41
19.09.2021 20:41

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