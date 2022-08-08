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Video: Рокіровки російської армії. Що вона готує на Півдні, Донбасі та в Харкові? Факти тижня, 07.08

Як вже неодноразово говорив президент Зеленський: мирні угоди з Росією будуть підписані після перемоги України на полі бою. Там у росіян справи не такі блискучі. Тому Путін і прочує тему переговорів. А щоб змусити до них традиційно підіймає градус напруги. Ситуацію на передовій розбирав Павло Васильєв.

Рокіровки російської армії. Що вона готує на Півдні, Донбасі та в Харкові? Факти тижня, 07.08
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Як вже неодноразово говорив президент Зеленський: мирні угоди з Росією будуть підписані після перемоги України на полі бою. Там у росіян справи не такі блискучі. Тому Путін і прочує тему переговорів. А щоб змусити до них традиційно підіймає градус напруги. Ситуацію на передовій розбирав Павло Васильєв.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Рокіровки російської армії. Що вона готує на Півдні, Донбасі та в Харкові? Факти тижня, 07.08 / 08.08.2022 19:17
08.08.2022 19:17

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