Рокіровки російської армії. Що вона готує на Півдні, Донбасі та в Харкові? Факти тижня, 07.08

Як вже неодноразово говорив президент Зеленський: мирні угоди з Росією будуть підписані після перемоги України на полі бою. Там у росіян справи не такі блискучі. Тому Путін і прочує тему переговорів. А щоб змусити до них традиційно підіймає градус напруги. Ситуацію на передовій розбирав Павло Васильєв.

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