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Video: Російські мажори без грошей. Коли Захід позбавить росіян найдорожчого? Факти тижня, 30.01

Лондон заявив, що в разі нападу на Україну - заблокує всі рахунки. Російським олігархам не буде де сховатися. Хто з друзів та посіпак Путіна потрапить під санкції? І чи може це змінити плани господаря Кремля? Якщо їхній шеф дасть армії команду "вперед". І де зберігає гроші сам господар Кремля? Розслідування Олексія Кобзаря.  

Російські мажори без грошей. Коли Захід позбавить росіян найдорожчого? Факти тижня, 30.01
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Лондон заявив, що в разі нападу на Україну – заблокує всі рахунки. Російським олігархам не буде де сховатися.

Хто з друзів та посіпак Путіна потрапить під санкції? І чи може це змінити плани господаря Кремля? Якщо їхній шеф дасть армії команду “вперед”. І де зберігає гроші сам господар Кремля? Розслідування Олексія Кобзаря.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Російські мажори без грошей. Коли Захід позбавить росіян найдорожчого? Факти тижня, 30.01 / 30.01.2022 20:52
30.01.2022 20:52

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