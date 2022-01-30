Російські мажори без грошей. Коли Захід позбавить росіян найдорожчого? Факти тижня, 30.01

Лондон заявив, що в разі нападу на Україну – заблокує всі рахунки. Російським олігархам не буде де сховатися.

Хто з друзів та посіпак Путіна потрапить під санкції? І чи може це змінити плани господаря Кремля? Якщо їхній шеф дасть армії команду “вперед”. І де зберігає гроші сам господар Кремля? Розслідування Олексія Кобзаря.