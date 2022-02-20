Російські яструби миру. Як військові поставили ультиматум Путіну? Факти тижня, 20.02

Один за одним високопоставлені російські офіцери почали жорстко критикувати Путіна. Причому не на кухнях, а публічно. І це люди, які мають авторитет в російській армії.

Чи зріє фронда у кремлівських баштах та як слова російських генералів можуть сплутати карти Путіну – дивіться в ексклюзивному сюжеті Олександра Мельникова.