Розстріл солдатів у Дніпрі. Чому строковик жорстоко вбив своїх товаришів? Факти тижня, 30.01

Розстріл бійців Національної гвардії їх товаришем по службі на території стратегічного підприємства Південмаш.

Статний, красивий, ввічливий, вчився на відмінно і грав на фортепіано. Що ж перетворило Артема Рябчука на вбивцю, який холоднокровно розстріляв 10 людей? Наш Артем Куля вирушив у рідне місто — аби розібратись на місці.