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Video: Розстріл солдатів у Дніпрі. Чому строковик жорстоко вбив своїх товаришів? Факти тижня, 30.01

Розстріл бійців Національної гвардії їх товаришем по службі на території стратегічного підприємства Південмаш. Статний, красивий, ввічливий, вчився на відмінно і грав на фортепіано. Що ж перетворило Артема Рябчука на вбивцю, який холоднокровно розстріляв 10 людей? Наш Артем Куля вирушив у рідне місто — аби розібратись на місці.

Розстріл солдатів у Дніпрі. Чому строковик жорстоко вбив своїх товаришів? Факти тижня, 30.01
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Розстріл бійців Національної гвардії їх товаришем по службі на території стратегічного підприємства Південмаш.

Статний, красивий, ввічливий, вчився на відмінно і грав на фортепіано. Що ж перетворило Артема Рябчука на вбивцю, який холоднокровно розстріляв 10 людей? Наш Артем Куля вирушив у рідне місто — аби розібратись на місці.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Розстріл солдатів у Дніпрі. Чому строковик жорстоко вбив своїх товаришів? Факти тижня, 30.01 / 30.01.2022 19:32
30.01.2022 19:32

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