Секретна мова жестів політиків. Що вони означають? Факти тижня, 07.11

У політиці жести мають особливе значення. Чого вартий скандал цього тижня з непристойним випадом нардепа Лероса. Але чи нове це в українському парламентаризмі? Що нам насправді кажуть і приховують жести політиків. Дослідила Олена Зоріна.

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