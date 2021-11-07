seach
ICTV - Разом краще

Video: Секретна мова жестів політиків. Що вони означають? Факти тижня, 07.11

У політиці жести мають особливе значення. Чого вартий скандал цього тижня з непристойним випадом нардепа Лероса. Але чи нове це в українському парламентаризмі? Що нам насправді кажуть і приховують жести політиків. Дослідила Олена Зоріна.

Секретна мова жестів політиків. Що вони означають? Факти тижня, 07.11
0 Коментувати

У політиці жести мають особливе значення. Чого вартий скандал цього тижня з непристойним випадом нардепа Лероса. Але чи нове це в українському парламентаризмі? Що нам насправді кажуть і приховують жести політиків. Дослідила Олена Зоріна.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Секретна мова жестів політиків. Що вони означають? Факти тижня, 07.11 / 07.11.2021 20:16
07.11.2021 20:16

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь