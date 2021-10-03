seach
ICTV - Разом краще

Video: Секрети діамантів. І які скарби заховані в Україні? Факти тижня. 03.10

Із лопатами, кирками, виделками, і навіть голіруч вони копирсаються у землі. Так сотні шукачів скарбів полюють на алмази. Саме в Африці видобувають дві третини усіх алмазів світу. Бізнес, який  щороку приносить мільярди доларів. Каблучки, намиста, сережки. Але вони приносять не лише достаток. В чому секрет такої шаленої популярності? Чи існує прокляття діамантів? Як донька генсека Брєжнєва - Галина - була пов’язана з ювелірною мафією? І коли в Україні почнеться діамантова лихоманка – виявляється у нас є місця, де це багатство закопане. Матеріал Олени Зоріної.

Секрети діамантів. І які скарби заховані в Україні? Факти тижня. 03.10
0 Коментувати

Із лопатами, кирками, виделками, і навіть голіруч вони копирсаються у землі. Так сотні шукачів скарбів полюють на алмази. Саме в Африці видобувають дві третини усіх алмазів світу. Бізнес, який  щороку приносить мільярди доларів. Каблучки, намиста, сережки. Але вони приносять не лише достаток.

В чому секрет такої шаленої популярності? Чи існує прокляття діамантів? Як донька генсека Брєжнєва – Галина – була пов’язана з ювелірною мафією? І коли в Україні почнеться діамантова лихоманка – виявляється у нас є місця, де це багатство закопане. Матеріал Олени Зоріної.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Секрети діамантів. І які скарби заховані в Україні? Факти тижня. 03.10 / 03.10.2021 21:36
03.10.2021 21:36

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь