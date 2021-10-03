Секрети діамантів. І які скарби заховані в Україні? Факти тижня. 03.10

Із лопатами, кирками, виделками, і навіть голіруч вони копирсаються у землі. Так сотні шукачів скарбів полюють на алмази. Саме в Африці видобувають дві третини усіх алмазів світу. Бізнес, який щороку приносить мільярди доларів. Каблучки, намиста, сережки. Але вони приносять не лише достаток.

В чому секрет такої шаленої популярності? Чи існує прокляття діамантів? Як донька генсека Брєжнєва – Галина – була пов’язана з ювелірною мафією? І коли в Україні почнеться діамантова лихоманка – виявляється у нас є місця, де це багатство закопане. Матеріал Олени Зоріної.