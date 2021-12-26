Секрети шампанського. Як відрізнити французьке від нашого ігристого? Факти тижня, 26.12

Найяскравіші зашквари 2021 року. Факти тижня, 26.12
Чи скінчиться пандемія і що буде з цінами на газ? Міжнародні прогнози на 2022. Факти тижня, 26.12
Гучні скандали, відставки і санкції. Чим вразили українців політики в 2021-му? Факти тижня, 26.12
Новий виток у справі Порошенка. Чи дійде до арешту? Факти тижня, 26.12
За крок до війни. Як Україна балансувала на межі російського вторгнення і що далі? Факти тижня,26.12
Жіночий призов. Чи покличуть жінок у армію? Факти тижня, 26.12
Факти тижня – повний випуск – 19.12.2021
Дід Мороз проти Санта Клауса. Неказкова історія символів Нового року. Факти тижня, 19.12
Оксана Соколова дала інтерв’ю: про харасмент, погрози та особисте життя
«Факти тижня» на ICTV відкривають новий сезон: “Курс на майбутнє”
Телеведуча та керівниця проєкту “Факти тижня. 100 хвилин” на ICTV Оксана Соколова отримала відзнаку “За заслуги перед Збройними силами України”
«Факти тижня» ICTV запускають авторський YouTube-канал