Секрети шампанського. Як відрізнити французьке від нашого ігристого? Факти тижня, 26.12

Зараз в Google домінують запити, які стосуються новорічних свят. Де відпочити, скільки коштує накрити новорічний стіл або яке шампанське обрати.

З останнім ми вам зараз допоможемо. Адже Факти тижня побували на батьківщині цього ігристого вина – у французькій провінції Шампань.

Там Олені Зоріній розкрили деякі таємниці виготовлення головного напою новорічних свят, а вона пригостила місцевих виноробів українським шампанським. Як вони його оцінили? Наш ексклюзив із Франції.