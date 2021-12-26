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Video: Секрети шампанського. Як відрізнити французьке від нашого ігристого? Факти тижня, 26.12

Зараз в Google домінують запити, які стосуються новорічних свят. Де відпочити, скільки коштує накрити новорічний стіл або яке шампанське обрати. З останнім ми вам зараз допоможемо. Адже Факти тижня побували на батьківщині цього ігристого вина – у французькій провінції Шампань. Там Олені Зоріній розкрили деякі таємниці виготовлення головного напою новорічних свят, а вона пригостила місцевих виноробів українським шампанським. Як вони його оцінили? Наш ексклюзив із Франції.

Секрети шампанського. Як відрізнити французьке від нашого ігристого? Факти тижня, 26.12
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Зараз в Google домінують запити, які стосуються новорічних свят. Де відпочити, скільки коштує накрити новорічний стіл або яке шампанське обрати.

З останнім ми вам зараз допоможемо. Адже Факти тижня побували на батьківщині цього ігристого вина – у французькій провінції Шампань.

Там Олені Зоріній розкрили деякі таємниці виготовлення головного напою новорічних свят, а вона пригостила місцевих виноробів українським шампанським. Як вони його оцінили? Наш ексклюзив із Франції.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Секрети шампанського. Як відрізнити французьке від нашого ігристого? Факти тижня, 26.12 / 26.12.2021 20:20
26.12.2021 20:20

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