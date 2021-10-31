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Video: Сертифікат перехворілого і довідка щодо протипоказань. Як живеться вакцинованим і невакцинованим у червоній зоні. Факти тижня, 31.10

Ситуація з коронавірусом в Україні з кожним днем стає все гіршою. До червоної зони вже увійшло 15 областей. Складна епідеміологічна ситуація та переваги для тих, хто має сертифікат, змушує людей ставати у чергу на вакцинацію. Тож що відбувається у червоних зонах, які порушення уже зафіксували та які протипокази для щеплень цього тижня затвердив МОЗ - дивіться у сюжеті Володимира Рунця.

Сертифікат перехворілого і довідка щодо протипоказань. Як живеться вакцинованим і невакцинованим у червоній зоні. Факти тижня, 31.10
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Ситуація з коронавірусом в Україні з кожним днем стає все гіршою. До червоної зони вже увійшло 15 областей. Складна епідеміологічна ситуація та переваги для тих, хто має сертифікат, змушує людей ставати у чергу на вакцинацію.

Тож що відбувається у червоних зонах, які порушення уже зафіксували та які протипокази для щеплень цього тижня затвердив МОЗ – дивіться у сюжеті Володимира Рунця.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Сертифікат перехворілого і довідка щодо протипоказань. Як живеться вакцинованим і невакцинованим у червоній зоні. Факти тижня, 31.10 / 31.10.2021 19:37
31.10.2021 19:37

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