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Video: Що буде з гривнею, цінами і тарифами? Прогнози на осінь. Факти тижня, 29.08

Чому продукти харчування за літо серйозно подорожчали? Скільки коштуватиме заправити автомобіль восени? Як для українців зміняться платіжки за газ, електрику та опалення? Та яким курсом рухатиметься гривня? Відповіді на усі ці запитання - дивіться у сюжеті Валерія Літонінського.

Що буде з гривнею, цінами і тарифами? Прогнози на осінь. Факти тижня, 29.08
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Чому продукти харчування за літо серйозно подорожчали? Скільки коштуватиме заправити автомобіль восени?

Як для українців зміняться платіжки за газ, електрику та опалення? Та яким курсом рухатиметься гривня?

Відповіді на усі ці запитання – дивіться у сюжеті Валерія Літонінського.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Що буде з гривнею, цінами і тарифами? Прогнози на осінь. Факти тижня, 29.08 / 29.08.2021 20:24
29.08.2021 20:24

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