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Video: Штам «Дельта» почав масово інфікувати дітей. Та інші короновини тижня. Факти тижня.03.10

Україну накрила третя хвиля коронавірусу. Цього тижня ми перетнули позначку в 12 тис. нових випадків за день. Усі головні новини по Covid-19 зібрав Андрій Борис. У нашій рубриці Короновини тижня.

Штам «Дельта» почав масово інфікувати дітей. Та інші короновини тижня. Факти тижня.03.10
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Україну накрила третя хвиля коронавірусу. Цього тижня ми перетнули позначку в 12 тис. нових випадків за день.

Усі головні новини по Covid-19 зібрав Андрій Борис. У нашій рубриці Короновини тижня.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Штам «Дельта» почав масово інфікувати дітей. Та інші короновини тижня. Факти тижня.03.10 / 03.10.2021 19:32
03.10.2021 19:32

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