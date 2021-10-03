Video: Штам «Дельта» почав масово інфікувати дітей. Та інші короновини тижня. Факти тижня.03.10

Україну накрила третя хвиля коронавірусу. Цього тижня ми перетнули позначку в 12 тис. нових випадків за день. Усі головні новини по Covid-19 зібрав Андрій Борис. У нашій рубриці Короновини тижня.