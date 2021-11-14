Шукачі скарбів в Україні. Як натрапити на золоту жилу? Факти тижня, 14.11

Українське Ельдорадо. Незабаром в нашій країні почнуть добувати золото. В промислових масштабах. Один із таких клондайків знаходиться на Закарпатті. Там уже готові розпечатати копальню. Яка не працює півтора десятка років. За найскромнішими оцінками запаси золота там оцінюються зовсім не скромними цифрами.

Але, як виявилося – цей дорогоцінний метал є фактично в кожному регіоні. Головне, знати де шукати. Олена Зоріна тепер знає відповідь на це питання.