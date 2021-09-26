Скандал з підводними човнами. Чи вийде Франція з НАТО? Факти тижня, 26.09

Чим відгукнеться для світу сварка США та Франції, чи буде розкол у НАТО і до чого тут протистояння з Китаєм? Геополітичний детектив від Михайла Колесникова.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.