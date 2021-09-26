Скандал з підводними човнами. Чи вийде Франція з НАТО? Факти тижня, 26.09

Сонячні затемнення. Як вони впливають на людей та природу? Факти тижня, 26.09
Вперше в Україні: унікальна пересадка серця та легенів. Факти тижня, 26.09
Побічні ефекти вакцинації та чому хворіють щеплені? Факти тижня, 26.09
Замах на друга президента. Хто міг замовити Шефіра? Факти тижня, 26.09
П’яна суддя за кермом та інші зашквари. Факти тижня, 26.09
Незаконні Covid-сертифікати та інші “короновини” тижня. Факти тижня, 26.09
Квартири, городи, гуси. Нові податки для українців. Факти тижня, 26.09
Факти тижня – повний випуск – 19.09.2021
«Факти тижня» на ICTV відкривають новий сезон: “Курс на майбутнє”
Телеведуча та керівниця проєкту “Факти тижня. 100 хвилин” на ICTV Оксана Соколова отримала відзнаку “За заслуги перед Збройними силами України”
«Факти тижня» ICTV запускають авторський YouTube-канал
Оксана Соколова святкує день народження