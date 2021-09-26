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Video: Скандал з підводними човнами. Чи вийде Франція з НАТО? Факти тижня, 26.09

Чим відгукнеться для світу сварка США та Франції, чи буде розкол у НАТО і до чого тут протистояння з Китаєм? Геополітичний детектив від Михайла Колесникова.  

Скандал з підводними човнами. Чи вийде Франція з НАТО? Факти тижня, 26.09
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Чим відгукнеться для світу сварка США та Франції, чи буде розкол у НАТО і до чого тут протистояння з Китаєм? Геополітичний детектив від Михайла Колесникова.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Скандал з підводними човнами. Чи вийде Франція з НАТО? Факти тижня, 26.09 / 26.09.2021 20:14
26.09.2021 20:14

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