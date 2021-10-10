seach
ICTV - Разом краще

Video: Скандал з Укрексімбанком. Головний зашквар тижня. Факти тижня, 10.10

Скандал тижня. В державному Укрексімбанку побили журналістів проекту Схеми. Бо керівнику цієї державної фінустанови не сподобалося одне з питань. Опубліковані відновлені матеріали журналістів викликали резонанс у суспільстві. Керівнику Євгену Мацгеру довелося публічно вибачитися за свою поведінку. Про головний зашквар тижня - дивіться у сюжеті Володимира Рунця.

Скандал з Укрексімбанком. Головний зашквар тижня. Факти тижня, 10.10
0 Коментувати

Скандал тижня. В державному Укрексімбанку побили журналістів проекту Схеми. Бо керівнику цієї державної фінустанови не сподобалося одне з питань.

Опубліковані відновлені матеріали журналістів викликали резонанс у суспільстві. Керівнику Євгену Мацгеру довелося публічно вибачитися за свою поведінку.

Про головний зашквар тижня – дивіться у сюжеті Володимира Рунця.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Скандал з Укрексімбанком. Головний зашквар тижня. Факти тижня, 10.10 / 10.10.2021 19:41
10.10.2021 19:41

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь