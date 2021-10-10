Video: Скандал з Укрексімбанком. Головний зашквар тижня. Факти тижня, 10.10

Скандал тижня. В державному Укрексімбанку побили журналістів проекту Схеми. Бо керівнику цієї державної фінустанови не сподобалося одне з питань. Опубліковані відновлені матеріали журналістів викликали резонанс у суспільстві. Керівнику Євгену Мацгеру довелося публічно вибачитися за свою поведінку. Про головний зашквар тижня - дивіться у сюжеті Володимира Рунця.