Скандальні ДТП. Чому можновладцям вдається вийти сухими з води? Факти тижня, 05.09

Скандал з нардепом від провладної фракції Слуга народу — цього тижня не обговорював хіба лінивий. Не тільки тому, що автівка Олександра Трухіна влаштувала ДТП, у якому постраждали шестеро людей, в тому числі дві дитини.

Не лише тому, що за даними ЗМІ нардеп був напідпитку і летів з шаленою швидкістю. Найбільше обурило те, що аварію спробували максимально зам’яти. Масово зачищували навіть згадки в інтернеті.

Винний – відповідай. Коли можновладці житимуть за цим правилом і чи можна у наш час щось приховати? Розібрав Олександр Мельников.