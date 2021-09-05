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Video: Скандальні ДТП. Чому можновладцям вдається вийти сухими з води? Факти тижня, 05.09

Скандал з нардепом від провладної фракції Слуга народу — цього тижня не обговорював хіба лінивий. Не тільки тому, що автівка Олександра Трухіна влаштувала ДТП, у якому постраждали шестеро людей, в тому числі дві дитини. Не лише тому, що за даними ЗМІ нардеп був напідпитку і летів з шаленою швидкістю. Найбільше обурило те, що аварію спробували максимально зам'яти. Масово зачищували навіть згадки в інтернеті. Винний - відповідай. Коли можновладці житимуть за цим правилом і чи можна у наш час щось приховати? Розібрав Олександр Мельников.  

Скандальні ДТП. Чому можновладцям вдається вийти сухими з води? Факти тижня, 05.09
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Скандал з нардепом від провладної фракції Слуга народу — цього тижня не обговорював хіба лінивий. Не тільки тому, що автівка Олександра Трухіна влаштувала ДТП, у якому постраждали шестеро людей, в тому числі дві дитини.

Не лише тому, що за даними ЗМІ нардеп був напідпитку і летів з шаленою швидкістю. Найбільше обурило те, що аварію спробували максимально зам’яти. Масово зачищували навіть згадки в інтернеті.

Винний – відповідай. Коли можновладці житимуть за цим правилом і чи можна у наш час щось приховати? Розібрав Олександр Мельников.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Скандальні ДТП. Чому можновладцям вдається вийти сухими з води? Факти тижня, 05.09 / 05.09.2021 19:17
05.09.2021 19:17

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