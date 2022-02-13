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Video: Смартфон на шару. Як отримати телефон, обіцяний президентом? Факти тижня, 13.02

Ви досі користуєтесь кнопочним телефоном? Тоді вакцинуйтесь, каже Володимир Зеленський і отримаєте смартфон у подарунок. Нова ініціатива президента, заявлена під час Diia Sаmmit в Києві, викликала ажіотаж у соцмережах. Стосується вона людей, старших за 60 років. Але у щасливому очікуванні завмерли їх онуки. Чи варто їм чекати на подарунок? Чи справді держава буде роздавати смартфони? Коли? Розбирався Олексій Кобзар.  

Смартфон на шару. Як отримати телефон, обіцяний президентом? Факти тижня, 13.02
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Ви досі користуєтесь кнопочним телефоном? Тоді вакцинуйтесь, каже Володимир Зеленський і отримаєте смартфон у подарунок.

Нова ініціатива президента, заявлена під час Diia Sаmmit в Києві, викликала ажіотаж у соцмережах. Стосується вона людей, старших за 60 років. Але у щасливому очікуванні завмерли їх онуки.

Чи варто їм чекати на подарунок? Чи справді держава буде роздавати смартфони? Коли? Розбирався Олексій Кобзар.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Смартфон на шару. Як отримати телефон, обіцяний президентом? Факти тижня, 13.02 / 13.02.2022 20:31
13.02.2022 20:31

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