Смартфон на шару. Як отримати телефон, обіцяний президентом? Факти тижня, 13.02

Ви досі користуєтесь кнопочним телефоном? Тоді вакцинуйтесь, каже Володимир Зеленський і отримаєте смартфон у подарунок.

Нова ініціатива президента, заявлена під час Diia Sаmmit в Києві, викликала ажіотаж у соцмережах. Стосується вона людей, старших за 60 років. Але у щасливому очікуванні завмерли їх онуки.

Чи варто їм чекати на подарунок? Чи справді держава буде роздавати смартфони? Коли? Розбирався Олексій Кобзар.