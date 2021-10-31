Смертельна ДТП. Чи відмажуть харківського мажора? Факти тижня, 31.10

Нещодавно у Харкові сталася резонансна ДТП. Там 16-річний підліток врізався на швидкості в інший легковик. У результаті загинула людина.

Автомобіль хлопцю подарували батьки. Цю історію вже назвали Зайцева 2.0. Теж Харків, теж перехрестя, теж мажор за кермом вбиває людей.

Усі деталі смертельного ДТП у Харкові – дивіться у сюжеті Галини Якушко.