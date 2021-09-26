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Video: Сонячні затемнення. Як вони впливають на людей та природу? Факти тижня, 26.09

До кінця року нас чекають два затемнення — Сонячне і Місячне. А вони завжди впливають на самопочуття людей, і часто на дивні події навколо нас. Дивні зв'язки затемнень з історичними явищами, здоров'ям людей та змінами у житті планети розбирав Артем Куля.  

Сонячні затемнення. Як вони впливають на людей та природу? Факти тижня, 26.09
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До кінця року нас чекають два затемнення — Сонячне і Місячне. А вони завжди впливають на самопочуття людей, і часто на дивні події навколо нас.

Дивні зв’язки затемнень з історичними явищами, здоров’ям людей та змінами у житті планети розбирав Артем Куля.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Сонячні затемнення. Як вони впливають на людей та природу? Факти тижня, 26.09 / 26.09.2021 21:00
26.09.2021 21:00

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