Сонячні затемнення. Як вони впливають на людей та природу? Факти тижня, 26.09

До кінця року нас чекають два затемнення — Сонячне і Місячне. А вони завжди впливають на самопочуття людей, і часто на дивні події навколо нас.

Дивні зв’язки затемнень з історичними явищами, здоров’ям людей та змінами у житті планети розбирав Артем Куля.