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Video: ”Совок” Лукашенка. Чи нападе він на Україну? Факти тижня, 19.12

Лукашенко натякнув, що разом з Путіним планує створити новий Радянський Союз. Більш просунутий, потужний та стабільний. І він вже заявляє, що готовий воювати, в разі конфлікту. Ясно на чиєму боці. Що він замислив? Розбирався Олександр Візгін.    

”Совок” Лукашенка. Чи нападе він на Україну? Факти тижня, 19.12
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Лукашенко натякнув, що разом з Путіним планує створити новий Радянський Союз. Більш просунутий, потужний та стабільний.

І він вже заявляє, що готовий воювати, в разі конфлікту. Ясно на чиєму боці. Що він замислив? Розбирався Олександр Візгін.

 

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / ”Совок” Лукашенка. Чи нападе він на Україну? Факти тижня, 19.12 / 19.12.2021 19:44
19.12.2021 19:44

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