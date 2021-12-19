”Совок” Лукашенка. Чи нападе він на Україну? Факти тижня, 19.12

Лукашенко натякнув, що разом з Путіним планує створити новий Радянський Союз. Більш просунутий, потужний та стабільний.

І він вже заявляє, що готовий воювати, в разі конфлікту. Ясно на чиєму боці. Що він замислив? Розбирався Олександр Візгін.