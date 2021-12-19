”Совок” Лукашенка. Чи нападе він на Україну? Факти тижня, 19.12

Новорічний стіл. Скільки коштуватиме святкове застілля? Факти тижня, 19.12
Несвята Анна. Як росіянка обкрадала американців? Факти тижня, 19.12
Феномен Гогілашвілі. Звідки взялось хамство в українській політиці? Факти тижня, 19.12
Як син чиновника виграв Тойоту в лотерею та інші зашквари тижня. Факти тижня, 19.12
Як депутати хочуть зупиняти ціни і чи подешевшають продукти? Факти тижня, 19.12
Тисяча в Дії. Як отримати гроші зі смартфоном і без? Факти тижня, 19.12
Факти тижня – повний випуск – 12.12.2021
Операція Перл-Харбор. Змова чи провал? Факти тижня, 12.12
Оксана Соколова дала інтерв’ю: про харасмент, погрози та особисте життя
«Факти тижня» на ICTV відкривають новий сезон: “Курс на майбутнє”
Телеведуча та керівниця проєкту “Факти тижня. 100 хвилин” на ICTV Оксана Соколова отримала відзнаку “За заслуги перед Збройними силами України”
«Факти тижня» ICTV запускають авторський YouTube-канал