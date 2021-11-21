Спецоперація Путіна. Чи загрожує Україні вторгнення біженців і “кадебістів”? Факти тижня, 21.11

Градус напруги між Москвою і Заходом дедалі зростає. Нарощування військ біля українських кордонів, союзна держава Росії та Білорусі, а також міграційний шантаж Європи.

Усе це нова гібридна війна Путіна, в якій ризикує постраждати Україна. Але як саме Кремль може використати нас у своєму хитрому плані?

Цього тижня кілька тисяч мігрантів знову намагалися прорвати білорусько-польський кордон. Така картина може стати цілком реальною і для України. Та чи вдасться нам втримати цей натиск – дивіться у сюжеті Олени Зоріної.