Справа Кравченка. Як СРСР полював на людину, яка вперше розповіла про ГУЛАГ і голодомор? Факти тижня, 31.07

Українець Віктор Кравченко став одним із найвідоміших втікачів з Радянського Союзу. 1944 року, перебуваючи в США як представник торгової місії СРСР, він попросив притулку в Америці. Але не цей факт так розлютив Кремль. А те, що потім зробив Кравченко. Втікач написав книгу, у якій розповів про ГУЛАГ. Про штучний голод в Україні. Про так звану українізацію, яку Кремль влаштував, щоб виявити патріотично налаштовану інтелігенцію та знищити. А також про інші страшні злочини Москви. Книга мала ефект бомби, що розірвалася. Адже, відгородившись від цивілізованого світу Залізною завісою, Москва щедро фінансувала пропаганду в усьому світі. Її зусиллями на Заході багато хто сприймав СРСР як такий собі рай на Землі. Як українець Кравченко завдав нищівного удару по кремлівській брехні? І чим йому відплатила Москва? Розкаже Катерина Павловська.

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