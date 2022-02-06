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Video: Стратегічний запас. Їжа на випадок надзвичайної ситуації. Факти тижня, 06.02

Робити запаси - генетична звичка українця. То йде з важких історичних часів. А коли ще лякають надзвичайними ситуаціями - відразу думаємо про стратегічний запас. Та чи варто бігти купувати гречку та сухарі, з чого має бути сформований наш мінімальний резерв на чорний день та на які продукти тривалого зберігання варто робити ставку - дивіться у сюжеті Валерії Черненко.

Стратегічний запас. Їжа на випадок надзвичайної ситуації. Факти тижня, 06.02
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Робити запаси – генетична звичка українця. То йде з важких історичних часів. А коли ще лякають надзвичайними ситуаціями – відразу думаємо про стратегічний запас.

Та чи варто бігти купувати гречку та сухарі, з чого має бути сформований наш мінімальний резерв на чорний день та на які продукти тривалого зберігання варто робити ставку – дивіться у сюжеті Валерії Черненко.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Стратегічний запас. Їжа на випадок надзвичайної ситуації. Факти тижня, 06.02 / 06.02.2022 21:25
06.02.2022 21:25

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