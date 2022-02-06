Стратегічний запас. Їжа на випадок надзвичайної ситуації. Факти тижня, 06.02

Робити запаси – генетична звичка українця. То йде з важких історичних часів. А коли ще лякають надзвичайними ситуаціями – відразу думаємо про стратегічний запас.

Та чи варто бігти купувати гречку та сухарі, з чого має бути сформований наш мінімальний резерв на чорний день та на які продукти тривалого зберігання варто робити ставку – дивіться у сюжеті Валерії Черненко.