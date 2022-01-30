Стрілянина в центрі Києва. Розбірки біля СБУ та інші зашквари тижня. Факти тижня, 30.01

НАБУ затримало просто на гарячому нардепа від Слуг народу Сергія Кузьміних. Гроші брав за сприяння бізнесменам – укласти контакт з лікарнею у Житомирській області. НАБУ обіцяє звернутись до Гепрокуратури для підписання підозри.

Ну і далі побачимо, чи дадуть згоду нардепи. А поки про інші гарячі зашквари цього тижня.