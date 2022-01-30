Стрілянина в центрі Києва. Розбірки біля СБУ та інші зашквари тижня. Факти тижня, 30.01

Тисяча на ліки. Що ще можна купити за “коронавірусну” допомогу? Факти тижня, 30.01
Боєздатний резерв. Як записатись в тероборону? Факти тижня, 30.01
Козирі української армії. Якою зброєю будемо відбиватись від Росії? Факти тижня, 30.01
Ціна агресії. Скільки Україні коштує загроза війни? Факти тижня, 30.01
Розстріл солдатів у Дніпрі. Чому строковик жорстоко вбив своїх товаришів? Факти тижня, 30.01
Хто насправді допоможе Україні у випадку російського вторгнення? Факти тижня, 30.01
Факти тижня – повний випуск – 23.01.2022
Суперкари президентів. Чия автівка краще: Байдена чи Путіна? Факти тижня, 23.01
Оксана Соколова дала інтерв’ю: про харасмент, погрози та особисте життя
«Факти тижня» на ICTV відкривають новий сезон: “Курс на майбутнє”
Телеведуча та керівниця проєкту “Факти тижня. 100 хвилин” на ICTV Оксана Соколова отримала відзнаку “За заслуги перед Збройними силами України”
«Факти тижня» ICTV запускають авторський YouTube-канал