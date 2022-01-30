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Video: Стрілянина в центрі Києва. Розбірки біля СБУ та інші зашквари тижня. Факти тижня, 30.01

НАБУ затримало просто на гарячому нардепа від Слуг народу Сергія Кузьміних. Гроші брав за сприяння бізнесменам - укласти контакт з лікарнею у Житомирській області. НАБУ обіцяє звернутись до Гепрокуратури для підписання підозри. Ну і далі побачимо, чи дадуть згоду нардепи. А поки про інші гарячі зашквари цього тижня.  

Стрілянина в центрі Києва. Розбірки біля СБУ та інші зашквари тижня. Факти тижня, 30.01
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НАБУ затримало просто на гарячому нардепа від Слуг народу Сергія Кузьміних. Гроші брав за сприяння бізнесменам – укласти контакт з лікарнею у Житомирській області. НАБУ обіцяє звернутись до Гепрокуратури для підписання підозри.

Ну і далі побачимо, чи дадуть згоду нардепи. А поки про інші гарячі зашквари цього тижня.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Стрілянина в центрі Києва. Розбірки біля СБУ та інші зашквари тижня. Факти тижня, 30.01 / 30.01.2022 20:24
30.01.2022 20:24

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