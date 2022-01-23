Суд над Порошенком. Чим може закінчитися справа проти п’ятого президента? Факти тижня, 23.01

У справі Петра Порошенка цього тижня багато несподіванок. Все починалось як потужний трилер. З масовими протестом та жорсткими намірами влади відправити п’ятого президента у СІЗО. Але далі щось пішло не так.

Що спрацювало, хто дав задню? Суддя, чи в кабінетах вище? Леся Подинська була в епіцентрі подій від самого початку.