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Video: Суперкари президентів. Чия автівка краще: Байдена чи Путіна? Факти тижня, 23.01

Цього тижня на сайті Росстандарту розсекретили новий транспортний засіб Путіна. Aurus Komendant — призначений для охорони життя і здоров'я пасажирів, а не просто для пересування. На чому їздять найвідоміші перші особи світу? Секрети їх автомобілів розібрав Олександр Мельников.

Суперкари президентів. Чия автівка краще: Байдена чи Путіна? Факти тижня, 23.01
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Цього тижня на сайті Росстандарту розсекретили новий транспортний засіб Путіна. Aurus Komendant — призначений для охорони життя і здоров’я пасажирів, а не просто для пересування.

На чому їздять найвідоміші перші особи світу? Секрети їх автомобілів розібрав Олександр Мельников.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Суперкари президентів. Чия автівка краще: Байдена чи Путіна? Факти тижня, 23.01 / 23.01.2022 20:52
23.01.2022 20:52

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