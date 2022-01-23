Суперкари президентів. Чия автівка краще: Байдена чи Путіна? Факти тижня, 23.01

Цього тижня на сайті Росстандарту розсекретили новий транспортний засіб Путіна. Aurus Komendant — призначений для охорони життя і здоров’я пасажирів, а не просто для пересування.

На чому їздять найвідоміші перші особи світу? Секрети їх автомобілів розібрав Олександр Мельников.