Сюрпризи нових платіжок. Наскільки подорожчають комунальні послуги? Факти тижня, 13.02

Техас по-українськи. Навіщо українці почали масово озброюватися? Факти тижня, 13.02
Чи проживе Україна без білоруського дизеля. Та що є у наших засіках? Факти тижня, 13.02
Невловимий хабарник із депутатським значком. Та інші зашквари тижня. Факти тижня, 13.02
Пом’якшення карантинних обмежень. Чи зможе Омікрон покласти край пандемії? Факти тижня, 13.02
Вояж французького переговірника. Навіщо приїздив Макрон? Факти тижня, 13.02
Бацькова “Рішучість”. На що можуть обернутись спільні навчання Путіна й Лукашенка? Факти тижня, 13.02
Факти тижня – повний випуск – 06.02.2022
Олімпіада, вогонь! Як Росія та СРСР прикривали війни спортивними змаганнями? Факти тижня, 06.02
«Факти тижня» на ICTV встановили новий рекорд
Оксана Соколова дала інтерв’ю: про харасмент, погрози та особисте життя
«Факти тижня» на ICTV відкривають новий сезон: “Курс на майбутнє”
Телеведуча та керівниця проєкту “Факти тижня. 100 хвилин” на ICTV Оксана Соколова отримала відзнаку “За заслуги перед Збройними силами України”