Сюрпризи нових платіжок. Наскільки подорожчають комунальні послуги? Факти тижня, 13.02

Українці віком від 60 років або люди з першою та другою групами інвалідності можуть витратити Вовину тисячу на ліки або оплатити житлово-комунальні послуги.

Ми спробували це зробити – розрахуватися тисячею за комуналку. Що з цього вийшло? І чого чекати найближчим часом від тарифів, які минулого року подорожчали на третину! Розбиралася Леся Подинська.