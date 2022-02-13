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Video: Сюрпризи нових платіжок. Наскільки подорожчають комунальні послуги? Факти тижня, 13.02

Українці віком від 60 років або люди з першою та другою групами інвалідності можуть витратити Вовину тисячу на ліки або оплатити житлово-комунальні послуги. Ми спробували це зробити - розрахуватися тисячею за комуналку. Що з цього вийшло? І чого чекати найближчим часом від тарифів, які минулого року подорожчали на третину! Розбиралася Леся Подинська.

Сюрпризи нових платіжок. Наскільки подорожчають комунальні послуги? Факти тижня, 13.02
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Українці віком від 60 років або люди з першою та другою групами інвалідності можуть витратити Вовину тисячу на ліки або оплатити житлово-комунальні послуги.

Ми спробували це зробити – розрахуватися тисячею за комуналку. Що з цього вийшло? І чого чекати найближчим часом від тарифів, які минулого року подорожчали на третину! Розбиралася Леся Подинська.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Сюрпризи нових платіжок. Наскільки подорожчають комунальні послуги? Факти тижня, 13.02 / 13.02.2022 20:22
13.02.2022 20:22

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