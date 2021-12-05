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Video: Тачки для багатих хлопчиків. Ексклюзив з автосалону в Дубаї. Факти тижня, 05.12

Дубай - місто багатства та розкоші. Тут Mercedes, BMW та Audi для тих, хто бідніший. Дійсно багаті катаються на Ferrari, Lamborghini та Bugatti. Ті машини, які ми бачимо раз на рік у Києві, для цих вулиць - так, сіра буденність. Машини на мільйон - чим вразив автосалон у Дубаї? Розкаже і покаже Максим Крапівний.

Тачки для багатих хлопчиків. Ексклюзив з автосалону в Дубаї. Факти тижня, 05.12
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Дубай – місто багатства та розкоші. Тут Mercedes, BMW та Audi для тих, хто бідніший. Дійсно багаті катаються на Ferrari, Lamborghini та Bugatti. Ті машини, які ми бачимо раз на рік у Києві, для цих вулиць – так, сіра буденність.

Машини на мільйон – чим вразив автосалон у Дубаї? Розкаже і покаже Максим Крапівний.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Тачки для багатих хлопчиків. Ексклюзив з автосалону в Дубаї. Факти тижня, 05.12 / 05.12.2021 19:59
05.12.2021 19:59

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