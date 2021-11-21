Video: Таємниці Байконура. Як українські сталкери потрапили на найзакритіший космодром? Факти тижня, 21.11

Двоє українців тихцем потрапили на суперзакритий об'єкт – космодром Байконур. І зафільмували запуск справжньої ракети. Київські сталкери розповіли, як їм це вдалося та які неймовірні речі вони бачили у секретній зоні. Більше про це - дивіться у сюжеті Артема Кулі.