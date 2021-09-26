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Video: Таємниці Сахари та що в неї спільного з пустелею над Дніпром? Факти тижня, 26.09

Безжальна Сахара - найбільша пустеля світу. Які загадки вона приховує? Про фараонів, метеорити та позаземне життя. А ще Андрій Борис розкриє таємницю української пустелі. Чому вона пожирає наші чорноземи? І чи перетвориться Україна на суцільну Сахару.  

Таємниці Сахари та що в неї спільного з пустелею над Дніпром? Факти тижня, 26.09
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Безжальна Сахара – найбільша пустеля світу. Які загадки вона приховує? Про фараонів, метеорити та позаземне життя.

А ще Андрій Борис розкриє таємницю української пустелі. Чому вона пожирає наші чорноземи? І чи перетвориться Україна на суцільну Сахару.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Таємниці Сахари та що в неї спільного з пустелею над Дніпром? Факти тижня, 26.09 / 26.09.2021 21:43
26.09.2021 21:43

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