Таємниці Сахари та що в неї спільного з пустелею над Дніпром? Факти тижня, 26.09

Безжальна Сахара – найбільша пустеля світу. Які загадки вона приховує? Про фараонів, метеорити та позаземне життя.

А ще Андрій Борис розкриє таємницю української пустелі. Чому вона пожирає наші чорноземи? І чи перетвориться Україна на суцільну Сахару.