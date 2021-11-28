Таємниця “Курська”. Чи винна натівська субмарина у трагедії підводного човна? Факти тижня, 28.11

21 рік тому весь світ стежив за рятувальною операцією у Баренцевому морі, де затонув атомний підводний човен Курськ. Спочатку російські військові заперечували трагедію. Потім давали хибну надію родичам. Хоча на той час в Кремлі уже знали, що живих на борту субмарини не лишилося.

Цього тижня колишній командувач Північного флоту Росії В’ячеслав Попов чомусь вирішив здмухнути пил з цієї історії. Ошелешивши гучною заявою – Курськ загинув після удару з підводним човном НАТО. Цю новину розтиражувала російська пропаганда. Хоча вона відрізняється від офіційної версії Москви, до якої також чимало питань.

Так що ж сталося на борту Курська? Чому Росія тягнула час – відмовляючись від допомоги норвежців, які могли врятувати вцілілих моряків. І чому Курськ досі називають головною таємницею Кремля? Розслідування Артема Кулі.