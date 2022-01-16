Таємниця смерті легендарного конструктора. Кому заважав Сергій Корольов? Факти тижня, 16.01

Легендарний конструктор Сергій Корольов народився у Житомирі 12 січня, а помер у Москві – 14 січня на операційному столі.

Це спровокували купу запитань та чуток, бо батьку космонавтики було усього 59 років.

Чи дійсно його вбила радянська система – дивіться в історичному детективі Олександра Мельникова.