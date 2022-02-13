Техас по-українськи. Навіщо українці почали масово озброюватися? Факти тижня, 13.02

Українці все менше довіряють поліції. А на тлі загрози російського вторгнення почали активно купувати власну зброю. Чи варто озброюватись? Чим? І наскільки це безпечно? Досвідчений мисливець Сергій Костеж розкаже, як знавець.

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