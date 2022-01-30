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Video: Ціна агресії. Скільки Україні коштує загроза війни? Факти тижня, 30.01

Криза, найперше дуже боляче б'є по нашій економіці. Про що цього тижня так палко говорив західним журналістам президент Зеленський. Через паніку з країни тікають інвестори, економіка втрачає мільярди коштів. Як це позначиться на кишені кожного з нас? І які сюрпризи на порозі — розбиралась Олена Зоріна.  

Ціна агресії. Скільки Україні коштує загроза війни? Факти тижня, 30.01
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Криза, найперше дуже боляче б’є по нашій економіці. Про що цього тижня так палко говорив західним журналістам президент Зеленський.
Через паніку з країни тікають інвестори, економіка втрачає мільярди коштів. Як це позначиться на кишені кожного з нас? І які сюрпризи на порозі — розбиралась Олена Зоріна.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Ціна агресії. Скільки Україні коштує загроза війни? Факти тижня, 30.01 / 30.01.2022 19:45
30.01.2022 19:45

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