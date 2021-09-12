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Video: Тварини на службі в армії. У яких спецопераціях їх використовують? Факти тижня, 12.09

ЦРУ наприкінці 20 сторіччя проводило реальні експерименти з котами. Хотіли використовувати їх як шпигунів. Вживлюючи мікрочипи. А птахів в часи холодної війни планували запускати для зйомок радянських ракетно-зенітних комплексів. Розглядались яструби, ворони, соколи. Для бойових цілей прилаштовували навіть дельфінів. Аби вони шукали підводні човни, передавали їх координати. І навіть доправляли вибухівку. Чи знаєте ви, що дельфіни і зараз є у розпорядженні морської піхоти США. У Бельгії служать соколи, у Ізраїлі лами, а собаки на параді Незалежності у Києві взагалі стали хітом. Секретні місії та чотирилапі, пернаті, зубаті вояки. Олександр Мельников зібрав унікальний матеріал.

Тварини на службі в армії. У яких спецопераціях їх використовують? Факти тижня, 12.09
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ЦРУ наприкінці 20 сторіччя проводило реальні експерименти з котами. Хотіли використовувати їх як шпигунів. Вживлюючи мікрочипи. А птахів в часи холодної війни планували запускати для зйомок радянських ракетно-зенітних комплексів. Розглядались яструби, ворони, соколи.

Для бойових цілей прилаштовували навіть дельфінів. Аби вони шукали підводні човни, передавали їх координати. І навіть доправляли вибухівку. Чи знаєте ви, що дельфіни і зараз є у розпорядженні морської піхоти США. У Бельгії служать соколи, у Ізраїлі лами, а собаки на параді Незалежності у Києві взагалі стали хітом.

Секретні місії та чотирилапі, пернаті, зубаті вояки. Олександр Мельников зібрав унікальний матеріал.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Тварини на службі в армії. У яких спецопераціях їх використовують? Факти тижня, 12.09 / 12.09.2021 20:46
12.09.2021 20:46

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