Тварини на службі в армії. У яких спецопераціях їх використовують? Факти тижня, 12.09

ЦРУ наприкінці 20 сторіччя проводило реальні експерименти з котами. Хотіли використовувати їх як шпигунів. Вживлюючи мікрочипи. А птахів в часи холодної війни планували запускати для зйомок радянських ракетно-зенітних комплексів. Розглядались яструби, ворони, соколи.

Для бойових цілей прилаштовували навіть дельфінів. Аби вони шукали підводні човни, передавали їх координати. І навіть доправляли вибухівку. Чи знаєте ви, що дельфіни і зараз є у розпорядженні морської піхоти США. У Бельгії служать соколи, у Ізраїлі лами, а собаки на параді Незалежності у Києві взагалі стали хітом.

Секретні місії та чотирилапі, пернаті, зубаті вояки. Олександр Мельников зібрав унікальний матеріал.