Тищенко проти Лероса. Перша бійка в новому сезоні та інші зашквари. Факти тижня, 12.09

Скандально відомий депутат Ілля Кива знову у центрі уваги. Він склав іспити на адвоката. Найближчим часом Рада адвокатів має затвердити Киву у новій професії. Якщо нардеп стане захисником, то отримає додаткові привілеї.

А тим часом у Верховній Раді сталася бійка тижня: сутичка Тищенко з Леросом біля парламентської трибуни. Про неї, а також інші скандали далі розкаже Артем Куля. У рубриці Зашквари тижня.