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Video: Тищенко проти Лероса. Перша бійка в новому сезоні та інші зашквари. Факти тижня, 12.09

Скандально відомий депутат Ілля Кива знову у центрі уваги. Він склав іспити на адвоката. Найближчим часом Рада адвокатів має затвердити Киву у новій професії. Якщо нардеп стане захисником, то отримає додаткові привілеї. А тим часом у Верховній Раді сталася бійка тижня: сутичка Тищенко з Леросом біля парламентської трибуни. Про неї, а також інші скандали далі розкаже Артем Куля. У рубриці Зашквари тижня.

Тищенко проти Лероса. Перша бійка в новому сезоні та інші зашквари. Факти тижня, 12.09
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Скандально відомий депутат Ілля Кива знову у центрі уваги. Він склав іспити на адвоката. Найближчим часом Рада адвокатів має затвердити Киву у новій професії. Якщо нардеп стане захисником, то отримає додаткові привілеї.

А тим часом у Верховній Раді сталася бійка тижня: сутичка Тищенко з Леросом біля парламентської трибуни. Про неї, а також інші скандали далі розкаже Артем Куля. У рубриці Зашквари тижня.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Тищенко проти Лероса. Перша бійка в новому сезоні та інші зашквари. Факти тижня, 12.09 / 12.09.2021 19:37
12.09.2021 19:37

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