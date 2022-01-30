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Video: Тисяча на ліки. Що ще можна купити за “коронавірусну” допомогу? Факти тижня, 30.01

Цього тижня влада вирішила заохотити до бустерної вакцинації грошима. За бустерну дозу вам заплатять ще 500 гривень. Таким чином тисяча перетворилася на півтори. І витратити їх можна буде не лише на квитки та спортзал. Список теж розширили. Усі подробиці розкаже Олександр Мельников.  

Тисяча на ліки. Що ще можна купити за “коронавірусну” допомогу? Факти тижня, 30.01
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Цього тижня влада вирішила заохотити до бустерної вакцинації грошима. За бустерну дозу вам заплатять ще 500 гривень. Таким чином тисяча перетворилася на півтори.

І витратити їх можна буде не лише на квитки та спортзал. Список теж розширили. Усі подробиці розкаже Олександр Мельников.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Тисяча на ліки. Що ще можна купити за “коронавірусну” допомогу? Факти тижня, 30.01 / 30.01.2022 20:21
30.01.2022 20:21

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